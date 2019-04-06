العميد عبد الرحيم: الزلفاني مستمر في عمله حتى نهاية الموسم

التاريخ: 06-أبريل-2019
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قال العميد عبد الرحيم بد الدين إن مجلس الإدارة اليوم لن يتطرق لملف التونسي يامن الزلفاني المدير الفني لفريق الكرة مبيناً أن الجهاز الفني الحالي مستمر في عمله حتى نهاية عقده مع الأحمر ، مشيراً إلى انهم لن يتطرقوا لملف المدرب التونسي وسيتركون هذا الأمر للمجلس الجديد الذي سيأتي بعدهم مفيداً بأنهم سيتيحون الفرصة للزلفاني لتخطيط للموسم الجديد والتحديات المهمة التي تنتظره خاصة على صعيد البطولة الأفريقية .
وأشاد العميد عبد الرحيم بحسب صحيفة الصدى تأهل فريقه لدور الثمانية بمسابقة كأس السودان والتقدم فيها من أجل الدفاع عن لقبه الذي ناله العام الماضي .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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