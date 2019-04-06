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الحوثيون يعرقلون تفريغ شحنة وقود في ميناء الحديدة

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أفادت مصادر لقناة "العربية"، السبت، أن ميليشيات الحوثي أوقفت تفريغ شحنة من مشتقات النفط في ميناء الحديدة، كانت الناقلة "بندونج ميلودي" قد بدأت بإفراغها منذ يومين.

وأوضحت المصادر أن الشحنة المكونة من 30500 طن بنزين تتبع مجموعة من التجار، وكان يجري تفريغها في الرصيف التجاري لميناء الحديدة، لكن ميليشيات الحوثي أوقفت التفريغ، وذلك لافتعال أزمة وقود في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

واتهمت مصادر تجارية الميليشيات بممارسة الابتزاز ضد التجار وتعطيل خروج المشتقات النفطية والاستفادة من الأزمات التي يمكن أن يسببها نقص الوقود.

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