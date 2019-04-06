الأمن السوداني يستبق الموكب المليوني باعتقال العشرات بالخرطوم

إستبقت سلطات الأمن السودانية قبيل انطلاقة المسيرة المليونية التي دعت لها قوى المعارضة اليوم السبت باعتقال
العشرات بالعاصمة الخرطوم؛ وسط انتشار أمني غير مسبوق في المداخل والشوارع الرئيسة المؤدية الى وسط الخرطوم.
ورصد (اخبار الخليج 365) خلال جولة؛ احتجاز الأمن السوداني؛ العشرات في باحة موقف المواصلات وسط الخرطوم.
ودعا تجمع المهنيين والقوى المعارضة الى تظاهرة مليونية امام المقر الرئيس للقيادة العامة للقوات المسلحة في قلب الخرطوم.
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