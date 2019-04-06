جماهير الهلال لأمبومبو: أشوفك بكره في الموعد

يعيش الجهاز الفني لفريق النجم الساحلي بقيادة المدرب الفرنسي روجيه حالة من الخوف والقلق المتسبب فيها مهاجم الهلال الكنغولي إدريسا أمبومبو صاحب الإمكانيات الهجومية الكبيرة، مهاجم الهلال يعتبر الشغل الشاغل بالنسبة لليتوال حيث بدأ مدرب الفريق في حالة تفكير مستمر عن كيفية الحد من خطورة اللاعب في لقاء الغد، سيما وأنه يمثل منطقة القوة في الهلال مستفيداً من السرعة والقوة وإجادة التهديف في المرمى، فضلاً عن المساهمة في صناعة اللعب لزملائه المهاجمين وليد الشعلة والضي.

أمبومبو الذي تضع له الجماهير التونسية ألف حساب يعد مصدر رهان جماهير الهلال حسب صحيفة قوون، إذ تضع جماهير الأزرق كل آمالها في معركة الغد على اللاعب بحثاً عن قيادة الفريق إلى الفوز أمام الليتوال، إدريسا الذي بات واحداً من عشاق المدرجات الزرقاء عقب خلفية مستواه المميز مع الفريق سيجد نفسه مجبراً على عملية هز شباك الليتوال في مباراة الغد مستخدماً الإمكانيات الفردية والقدرة العالية على التسجيل من أنصاف الفرص.

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ويبقى لسان حال جماهير الهلال للاعب “أشوفك بكره في الموعد” في إشارة منها إلى أن اللاعب مطالب بأن يكون عند حسن الظن، واضعاً حداً للتكتل الدفاعي للنجم الساحلي المتوقع، فهل تكون رقصة أمبومبو الشهيرة حضوراً في مباراة الغد أم يحتفظ بها اللاعب لموقعة أم درمان؟

الخرطوم (أخبار الخليج 365)