يصافح أكثر من خمسين شخصاً ويدهش الحضور بتواضعه.. تعرف عليه

حرص النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن عوض بن عوف، لحظة دخوله القاعة على مصافحة الجميع .. بن عوف طاف على نحو خمسين شخصية شهدت الاجتماع وصافحهم جميعاً في أياديهم .

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وكان يصافح وبحسب صحيفة أخر لحظة الجالسين في الصفوف الخلفية من على البعد.. كما حيا المصورين خلف الكاميرات.. أبن عوف شق الصف الأول وذهب وصافح الشيخ المقرئ أمام مسجد القصر (شوقار) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)