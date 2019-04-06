جماهير المريخ: أين السماني..؟!

التاريخ: 06-أبريل-2019 فى : رياضة 16 مشاهدة انتظرت جماهير المريخ ظهور نجم الفريق العائد من الإعارة السماني الصاوي، خلال مباراة الأمس أمام الكمال الكاملين، ولكن التشكيلة التي دفع بها المدير الفني يامن الزلفاني على مدار الشوطين حسب صحيفة قوون، خلت من اللاعب، وهو الأمر الذي جعل أنصار الفرقة الحمراء يتساءلون حول سر اختفاء اللاعب، حيث لم يشارك مع المريخ في أي مباراة رسمية منذ عودته للكشوفات بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الاتحاد الليبي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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