الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مجلس المريخ يدحض شائعات التواطؤ أمام هلال التبلدي

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 06-أبريل-2019

4 مشاهدة

دحض مجلس إدارة نادي المريخ شائعات التواطؤ التي رددها البعض عقب نهاية مباراة الفريق أمام هلال الأبيض المؤجلة بين الفريقين من مرحلة المجموعتين بمسابقة الدوري الممتاز.

 

وكان المريخ تعادل مع هلال الأبيض بهدف لكل على ملعبه لتصب هذه النتيجة في مصلحة هلال التبلدي الذي خطف بطاقة التأهل لدوري النخبة على حساب الموردة الذي كان ينتظر تعثر الهلال بالخسارة أمام المريخ.

Advertisements

 

 

وذكر اللواء كمال شقاق رئيس القطاع الرياضي بالنادي أن المريخ فريق كبير وقائد ولا يمكن أن يتلاعب بنتيجة أي مباراة، مبيناً أن التعادل الذي حدث أمام هلال التبلدي لم يكن مقصوداً خاصة وأن الفريق خاض المباراة وهو يعاني من إرهاق اللاعبين في الفترة الماضية جراء المشاركات المتواصلة على صعيد البطولة العربية والدوري الممتاز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس المريخ يدحض شائعات التواطؤ أمام هلال التبلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا