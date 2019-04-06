التاريخ: 06-أبريل-2019
4 مشاهدة
دحض مجلس إدارة نادي المريخ شائعات التواطؤ التي رددها البعض عقب نهاية مباراة الفريق أمام هلال الأبيض المؤجلة بين الفريقين من مرحلة المجموعتين بمسابقة الدوري الممتاز.
وكان المريخ تعادل مع هلال الأبيض بهدف لكل على ملعبه لتصب هذه النتيجة في مصلحة هلال التبلدي الذي خطف بطاقة التأهل لدوري النخبة على حساب الموردة الذي كان ينتظر تعثر الهلال بالخسارة أمام المريخ.
وذكر اللواء كمال شقاق رئيس القطاع الرياضي بالنادي أن المريخ فريق كبير وقائد ولا يمكن أن يتلاعب بنتيجة أي مباراة، مبيناً أن التعادل الذي حدث أمام هلال التبلدي لم يكن مقصوداً خاصة وأن الفريق خاض المباراة وهو يعاني من إرهاق اللاعبين في الفترة الماضية جراء المشاركات المتواصلة على صعيد البطولة العربية والدوري الممتاز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس المريخ يدحض شائعات التواطؤ أمام هلال التبلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.