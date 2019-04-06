مجلس المريخ يدحض شائعات التواطؤ أمام هلال التبلدي

دحض مجلس إدارة نادي المريخ شائعات التواطؤ التي رددها البعض عقب نهاية مباراة الفريق أمام هلال الأبيض المؤجلة بين الفريقين من مرحلة المجموعتين بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان المريخ تعادل مع هلال الأبيض بهدف لكل على ملعبه لتصب هذه النتيجة في مصلحة هلال التبلدي الذي خطف بطاقة التأهل لدوري النخبة على حساب الموردة الذي كان ينتظر تعثر الهلال بالخسارة أمام المريخ.

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وذكر اللواء كمال شقاق رئيس القطاع الرياضي بالنادي أن المريخ فريق كبير وقائد ولا يمكن أن يتلاعب بنتيجة أي مباراة، مبيناً أن التعادل الذي حدث أمام هلال التبلدي لم يكن مقصوداً خاصة وأن الفريق خاض المباراة وهو يعاني من إرهاق اللاعبين في الفترة الماضية جراء المشاركات المتواصلة على صعيد البطولة العربية والدوري الممتاز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)