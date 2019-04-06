الكاف يرفض طلب النجم

التاريخ: 06-أبريل-2019
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أكد صحيفة (الشرق) التونسية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد رفض طلب النجم الساحلي المتمثل في تعديل موعد مباراة الإياب ضد الهلال السوداني في ملعب أم درمان.
وكانت إدارة فريق جوهرة الساحل قد تقدمت بخطاب رسمي لـ(كاف) حسب صحيفة قوون، طالبت من خلاله تعديل توقيت المباراة المذكورة حتى تقام ليلاً نظراً للمخاطر الصحية في إجراء المباراة عند الساعة الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي، وفي درجة حرارة تصل إلى أكثر من 40 درجة، إلا أن الاتحاد الأفريقي تمسك ببرنامجه لتدور مقابلة الإياب يوم الأحد 14 أبريل الجاري، على الساعة الثالثة عصراً بملعب (الجوهرة الزرقاء).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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