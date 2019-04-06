التاريخ: 06-أبريل-2019
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مسؤول سابق طلب من مقربين منه للذهاب به الى شيخ بولاية وسطية، وعمل (رقية شرعية) له، بعد أن أصبح نومه قليلاً وتتراءى له بعض الأشباح في غفوته .
عدد من المقربين طلبوا من المسؤول السابق عرضه على طبيب نفسي، لكنه رفض الفكرة وأصر على (الرقية الشرعية)، وبحسب صحيفة الصيحة بات مقتنعاً بأنها ستزيل هواجسه وكوابيسه .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول يشكو من رؤية الأشباح في نومه ويلجأ إلى (الشيوخ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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