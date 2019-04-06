السفير “ماء العينين”: البشير سيزور المغرب منتصف هذا العام

التاريخ: 06-أبريل-2019
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قطع سفير دولة المغرب بالسودان محمد ماء العينين بأن الرئيس عمر البشير سيزور المغرب هذا العام ، مضيفاً أن هذه الزيارة التي تم تأجيلها كانت تتعلق ببعض الارتباطات للرئيس البشير بالخرطوم لذلك تم تأجيلها .
وقال أن العلاقة الثنائية التي تربط البلدين قوية جداً وليست بها عقبات أو مشاكل على جميع الأصعدة .
وتحصلت مصادر على الوثيقة التاريخية التي تم توقيعها بين ملك المغرب محمد السادس وبابا الفاتيكان فرانسيس بعد زيارة البابا إلى المغرب ، وتحوي الوثيقة المشتركة لنداء القدس التاريخي الموقعة بحسب صحيفة المجهر ، مطالبات بضرورة الالتزام بحرية الأديان والاعتراف بأن القدس مدينة للسلام ، بجانب التعهد والالتزام الأخلاقي والقانوني بمواصلة تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين أتباع الديانتين .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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