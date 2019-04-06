في انتظار الفرج.. مواطنون (يبيتون) بسياراتهم أمام الطلمبات

تسببت أزمة البنزين المفاجئة خلال الأيام السابقة في اضطرار أصحاب بعض السيارات (المبيت) رفقة سياراتهم في طلمبات الوقود حتى صباح اليوم التالي (عشماً) في الحصول على حصة مناسبة من البنزين.

ولاحظت مصادر تكدس عدد كبير من السيارات في مدن الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري فيما توقفت عدد من الطلمبات عن العمل.

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وتجددت أزمة الوقود مرة أخرى حسب صحيفة المجهر، حيث حدثت ندرة في البنزين هذه المرة مقارنة بوفرة في الجازولين بمحطات التزود بالوقود في العاصمة الخرطوم، وتأتي هذه الأزمة رغم تمسك الحكومة، باستمرار دعم المحروقات في الموازنة العامة الجديدة للعام الحالي 2019 بنسبة (106%)، من (17.989.4) مليون جنيه في 2018، إلى (37.074.7) مليون جنيه في العام الحالي، تخفيفاً للأعباء المعيشية عن المواطنين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)