نيمار في رحلة إلى تل أبيب.. ماذا يفعل؟

لبى نيما دا سيلفا، لاعب باريس سان جرمان الفرنسى والمنتخب البرازيلى، دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلى لزيارة تل أبيب.

وأظهر مقطع فيديو للرئيس البرازيلى "جايير بولسونارو" مع نتنياهو، حيث يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلى، داعيا نيمار وصديقه بطل ركوب الأمواج جابريل ميدينا، قائلا لهما "رجاء عليكما أن تزورانا، أنتما مدعوان نيمار وميدينا، أحضروا الجميع معكما".

ورد اللاعب الدولى فى نفس الفيديو، قائلا "مرحبا نتنياهو وبولسونارو.. أشكرك على دعوتك لزيارة إسرائيل.. نحن قادمون"، وهو ما فعله أيضا راكب الأمواج ميدنيا.

فيما رد حساب الكيان الصهيونى: "نحن فى إسرائيل نقول لك، أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل نجوم العالم فى إسرائيل"، ويذكر أن النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، عاد، الأربعاء الماضى، لتدريبات فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، بعد غياب دام لأكثر من شهرين بسبب إصابة فى الكاحل، فى مباراة البى إس جى أمام ستراسبورج فى الساق اليمنى بنهاية شهر يناير الماضى، وهى نفس الإصابة التى تعرض لها فى نهاية الموسم الماضى.