مباراة الهلال في كادوقلي تفجّر أزمة داخل الاتحاد السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وجدت اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد كرة القدم السوداني، نفسها في مواجهة مشكلة جديدة، تتعلق بواحدة من المباريات المؤجلة للهلال، وذلك في يوم عودة الفريق من تونس.

وستعود بعثة الهلال فجر يوم 10 أبريل/نيسان الجاري من تونس، بعد الفراغ من مباراة النجم الساحلي، ضمن الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتعين على الهلال، أن يسافر في نفس يوم وصوله الخرطوم، من تونس، إلى مدينة كادقلي جنوب السودان، لخوض مباراة الهلال كادقلي، الأمر الذي أربك لجنة المسابقات، والتي كانت أصلا قد برمجت المباراة في ذات التاريخ.

وطلبت لجنة المسابقات من نادي الهلال الحصول على تذكرة عودة الفريق من تونس، للتأكد من صحة تاريخ عودة الفريق من تونس فجر يوم 10 أبريل/نيسان الجاري، من أجل حل المشكلة.

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