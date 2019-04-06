مدرب النجم الساحلي : مواجهة الهلال صعبة ونارية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعطى المدرب رفيق المحمدي، فكرة جديدة عن دور المدرب المساعد في تونس، مؤكدا خلال تجربته إلى جانب روجيه لومير، في الإشراف على النجم الساحلي، أن وجوده ليس شكليا.
ويعد المحمدي من بين أفضل المدربين التونسيين الذين نجحوا في أوروبا حيث درب عددا من الفرق في بلجيكا لمدة 18عاما، ويملك رخصة التدريب من فئة “A”، من الاتحاد الأوروبي “يويفا”.
“” التقى رفيق المحمدي وأجرى معه الحوار التالي:
كيف تقيم تجربتك مع النجم الساحلي بعد مرور 3 أشهر؟
أعتبرها تجربة ناجحة وثرية إلى الآن بالرغم من أن بدايتها كانت صعبة، باعتبار أن الفريق لم يكن في أحسن حالاته الفنية والبدنية والتكتيكية.
لكن الحمد لله، نجحنا في علاج الأخطاء فحققنا نتائج إيجابية جعلتنا نلعب على 4 جهات.
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