بومبيو يهدد: لن نسمح للرياض أن تصبح قوة نووية تهدد إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة لن تسمح للمملكة العربية السعودية بأن تصبح قوة نووية تهدد إسرائيل والولايات المتحدة، منتقدا ما فعله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مع إيران.

وردا على سؤال في مقابلة مع قناة “CBS”، بشأن ظهور أول صور لبناء مفاعل نووي بالسعودية، وإذا ما كانت الولايات المتحدة ستسمح للمملكة بأن تصبح قوة نووية، قال بومبيو: نحن نعمل عن كثب مع السعودية على مدار العامين الماضيين لهذه الإدارة (إدارة ترامب) حول هذه القضية.. لا أستطيع أن أخبركم أين وصلت المفاوضات لأنها ما زالت مستمرة”.ورد بومبيو قائلا: “لن نسمح، لن نسمح بحدوث ذلك في أي مكان بالعالم، الرئيس يدرك خطر الانتشار النووي. لن نكتب شيكا بـ150 مليار دولار للسعودية ونسلمهم القدرة على تهديد إسرائيل والولايات المتحدة بالأسلحة النووية أبدا”