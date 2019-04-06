شوط إضافي لعملية الحوار بالسودان.. هل ينتهي بنتائج إيجابية؟ (تقرير)

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، يوم الجمعة، عن فتح باب الحوار مع الشباب لتحديد كيفية إدارة أوضاع البلاد.

جاء ذلك في كلمة له أمام اجتماع التنسيقية العليا للحوار الوطني، بالقصر الرئاسي بالخرطوم، بثها التلفزيون الرسمي.

وقال البشير: ”سنفتح باب الحوار مع الشباب حول كيفية إدارة الأوضاع في البلاد الآن ومستقبلًا، حتى تتلاقح الأجيال المختلفة“.

كما أعلن عن انطلاق حوار موسع مع كافة القوى السياسية خلال الفترة المقبلة، وأن باب الحوار مفتوح لمن لديه طرح موضوعي حول الانتخابات.

وقال: ”نريد أن نتواصل مع جميع أبناء السودان، حتى حملة السلاح، من خلال اللجنة التنسيقية العليا للحوار“، وأضاف أن رئاسة الجمهورية ستكون الحاضنة لهذا الحوار، وأنه سيتم تحديد إطار زمني له.

وفي سياق متصل، أشار البشير إلى تكوين لجنة تقوم على وضع مسودة للدستور لعرضها على البرلمان لإجازته.

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وتوقعت الحكومة السودانية أمس الجمعة مشاركة حركات مسلحة لم تسمها في اجتماعات الجمعية العمومية للحوار بالخرطوم خلال الفترة المقبلة .

وأكد وزير الإعلام السوداني حسن إسماعيل أن عملية التفاوض مع الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في مناطق مختلفة في السودان دخلت في مراحلها النهائية .

وقال إسماعيل في تصريح صحفي عقب إجتماع اللجنة التنسيقية العليا للحوار "ستكون هناك مفاجأة بحضور الحركات المسلحة في إجتماعات الجمعية العمومية للحوار ".

وكشف عن تكوين لجنة سياسية من قبل أحزاب الحوار للرد على إعلان الحرية والعدالة الذي طرحه تجمع المهنيين السودانيين "تجمع غير رسمي" وقوى المعارضة, ومخاطبة الشارع السوداني عبرها.

وقال مولانا احمد محمد هارون رئيس المؤتمر الوطني المفوض إن احتماع الآلية التنسيقية العليا للحوار الذي انعقد برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مثل صافرة البداية لشوط إضافي لعملية الحوار تستهدف بشكل اساسي كيفية استعادة زخم عملية الحوار عبر بناء الرؤية المتصلة للتواصل مع القوى السياسية التي لم تشارك في الحوار.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الاجتماع كان بمثابة جرد حساب كامل لما تم من عمل في مسار تنفيذ توصيات الحوار الوطني وكيفية صنع عملية تحول وطني كبير يفضي الي تغيير متوافق عليه يحتكم لإرادة الشعب وقال ان حزبه سيعمل مع كل شركاء العملية السياسية للحفاظ علي هذا الزخم باعتبار إنه لابديل للحوار إلا الحوار .