مقتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي بالأنبار العراقية

أعلنت الأجهزة الأمنية في العراق عن مصرع قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي بمحافظة الأنبار في غرب البلاد. وقال قائد شرطة الأنبار الفريق هادي رزيج، في تصريحات أوردتها قناة " السومرية نيوز" اليوم السبت، إن ما يسمى بـ"الناقل العام لمعسكرات داعش" الملقب بـ"هباد أبو عائشة" قتل جنوبي المحافظة بعد اشتباك في صحراء قرب بحيرة الرزازة جنوبي محافظة الأنبار.



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