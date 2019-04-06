رئيس الوزراء العراقى يصل إلى طهران فى زيارة رسمية تستغرق يومين

وقال المكتب - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" - "إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل إلى العاصمة الايرانية طهران في زيارة رسمية تستغرق يومين".مضيفا أن عبد المهدي يترأس خلال الزيارة وفدا يضم عددا من الوزراء ورجال الاعمال .
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