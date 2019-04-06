دعوة لمسيرة مليونية بالخرطوم.. ومناشدة للجيش للانحياز للثورة

يتأهب الشارع السوداني اليوم السبت لخوض التحدي الأكبر منذ بدء الإحتجاجات التي تدخل شهرها الرابع؛ وتطالب برحيل الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ عن السلطة دون قيد أو شرط؛ ويصادف اليوم السادس من أبريل ذكرى انتفاضة الشعب السوداني في العام 1985 التي أطاحت بالنظام العسكري للرئيس الأسبق جعفر نميري.

ودعت قوى المعارضة التي تقود الحراك الشعبي في مواجهة الرئيس عمر البشير؛ الى مسيرة مليونية؛ أمام المقر الرئيس لقيادة القوات المسلحة السودانية؛ في قلب العاصمة الخرطوم .

وتعول قوى المعارضة السودانية التي ترمى بثقلها خلف الإحتجاجات أن يمثل اليوم نقطة فارقة في مسيرة الحراك الشعبي؛ وأن يقلب موازين القوى لصالحها.

ودعا زعيم حزب الامة القومي؛ الأمام الصادق المهدي؛ أكبر الأحزاب المكونة لقوى الحرية التغيير؛أمس الجمعة؛ الجماهير للخروج الى الشوارع اليوم والمشاركة في الموكب المليوني؛ ووجه المهدي مناشدة للقوات المسلحة أن تحافظ على قوميتها وأن لا تبطش بالمتظاهرين العزل.

ونصح المهدي؛ أخر رئيس وزراء السودان في الحكومة الديمقراطية الثالثة؛ الرئيس عمر البشير بالاستقالة من منصبه؛ وحل المؤسسات الدستورية القائمة الآن؛ والأسراع في تشكيل جمعية تأسيسية من (25) شخصا لاقامة النظام الجديد.

وشدد رئيس حزب الأمة المعارض؛ في دعوته للشعب السوداني لتلبية نداء الوطن والالتزام بالسلمية وعدم الاستجابة لأية استفزازات.

إستبق الجيش السوداني؛ دعوة المعارضة للاحتجاجات اليوم السبت بتحديد موقفه من الخطوة؛ وقال رئيس هيئة اركان القوات المسلحة؛ الفريق أول ركن؛ كمال عبد المعروف؛ الاربعاء الماضي؛ أن القوات المسلحة السودانية؛ ملتزمة بواجباتها الدستورية بصد الأخطار والمهددات التي تريد جر البلاد الى مزالق الفوضى؛ مؤكداً انحيازها التام لحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

ودعا عبد المعروف الى اليقظة والحذر وتفويت الفرصة على المتربصين؛ قبل أن يجدد التأكيد على التفاف الجيش حول قيادته.

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واوصد الرئيس عمر البشير؛ أمس الجمعة؛ الباب أمام اي تكهنات باستجابته لمطالب التنحي، ودعا القوى السياسية إلى حوار موسع على اساس وثيقة الحوار الوطني.

وقال البشير بعد عقب لقاء مجموعة الآلية التنسيقية العليا للحوار الوطني؛ بحضور نوابه ومساعديه، أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة لتداول السلطة.

وفي المقابل كثف تجمع المهنيين السودانيين والقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير؛ من الدعوة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للمشاركة في موكب اليوم الذي أطلق عليه اسم موكب (السودان)؛ وحدد تجمع المهنيين خارطة تحركات المواكب من ثلاث نقاط رئيسية وسط العاصمة الخرطوم للانطلاق منها عند الساعة الواحدة ظهراً صوب القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة.

وأكدت النقابات الموازية الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والزراعيين والمعلمين الصحفيين في بيانات منفصلة نشرتها صفحة تجمع المهنيين على (الفيس بوك) مشاركتها في الموكب.

ووجه رؤساء الاحزاب المعارضة وقادة الحركات المسلحة دعوات الى الجماهير للمشاركة الفاعلة في انجاح موكب اليوم؛ ودعتها الى الالتزام باقصى درجات السلمية.

ورصدت متابعات (اخبار الخليج 365) رفع درجة الاستعداد القصوى وسط القوات الامنية منذ الاربعاء الماضي؛ وشهدت العاصمة الخرطوم؛ والعديد من الاحياء؛ انتشار أمني كبير لأفت للنظر؛ وارتال من سيارات الامن والشرطة تجوب الاحياء وترتكز في الشوارع الرئيسية للخرطوم.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في التاسع من ديسمبر الماضي خرج آلاف من السودانيين في مدن البلاد يطالبون بتنحي الرئيس السوداني؛ وسقط خلال المواجهات عشرات القتلى ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين.