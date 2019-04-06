تورط (4) حراس بتهمة سرقة محلية كسلا

تمكنت الشرطة بولاية كسلا من القبض على (8) من بينهم (4) من طاقم حراسة مبنى محلية عطبرة وذلك بتهمة سرقة مراوح ومكيفات وألواح طاقة شمسية من محلية نهر عطبرة التابعة لمحلية حلفا الجديدة .

وذلك على خلفية نقل مبنى المحلية الواقع غرب قرية الرتاحة بمحلية نهر عطبرة، الى مدينة حلفا الجديدة، وعقب انتقال إدارة المحلية الى المبنى الجديد احضرت طاقم حراسة مكون من أربعة أشخاص لحراسة المبنى القديم، وبعد مضي أيام أبلغ احد الحراس بتعرض مبنى المحلية لسرقة مراوح وكيفات وألواح زنك، الى جانب وألواح طاقة شمسية .

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وفور تلقي الشرطة للبلاغ باشرت في إجراءات التحري تحت إشراف المقدم حسن آدم، حيث جرت تحريات مكثفة مع الحراس الأربعة حيث لم يمض زمن وجيز حتى نجحت الشرطة في توقيف أربعة متهمين آخرين بحوزتهم المسروقات .

وأتضح من التحريات وبحسب صحيفة آخر لحظة، تورط الحراس الأربعة في حادث السرقة، ومازالت التحريات جارية لإكمال التحريات في مواجهة المتهمين وتقديمهم الى المحاكمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)