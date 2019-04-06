التاريخ: 06-أبريل-2019
9 مشاهدة
اختطفت مجموعة مؤلفة من سبعة أشخاص شاب من منزل شقيقه مدينة المهندسين بأم درمان بعد أن ادعوا انهم يتبعون لأجهزة رسمية وعندما طلب منهم إبراز هويتهم رفضوا واقتادوه بالقوة بعد أن لثموه وانطلقوا بعه بعربة إلى منطقة بأم درمان وأدخلوه غرفة وحبسوه فيها لمدة خمسة أيام حسبما أكد مصدر موثوق بحسب صحيفة أخبار اليوم قال: أن المتهمين قاموا بإضرام النار في أكياس ووضعوها على جسده وهي مشتعلة .
وقال الشاكي للشرطة بعد الإفراج عنه من قبل المجموعة أنهم حملوه على ظهر حافلة ولقوه في قارعة الطريق ولاذوا بالفرار ومن جهتها دونت الشرطة البلاغ ضد المتهمين وكلفت فريق من المباحث بالبحث عنهم والقبض عليهم وقالت الشرطة أن الشاكي أدلى بأوصاف المتهمين في محضر التحري .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يختطفون ويعذبون شاباً حرقاً بالنار بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.