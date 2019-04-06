الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مجهولون يختطفون ويعذبون شاباً حرقاً بالنار بأم درمان

0 نشر
Sahar 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 06-أبريل-2019

9 مشاهدة

 

اختطفت مجموعة مؤلفة من سبعة أشخاص شاب من منزل شقيقه مدينة المهندسين بأم درمان بعد أن ادعوا انهم يتبعون لأجهزة رسمية وعندما طلب منهم إبراز هويتهم رفضوا واقتادوه بالقوة بعد أن لثموه وانطلقوا بعه بعربة إلى منطقة بأم درمان وأدخلوه غرفة وحبسوه فيها لمدة خمسة أيام حسبما أكد مصدر موثوق بحسب صحيفة أخبار اليوم قال: أن المتهمين قاموا بإضرام النار في أكياس ووضعوها على جسده وهي مشتعلة .

Advertisements

 

وقال الشاكي للشرطة بعد الإفراج عنه من قبل المجموعة أنهم حملوه على ظهر حافلة ولقوه في قارعة الطريق ولاذوا بالفرار ومن جهتها دونت الشرطة البلاغ ضد المتهمين وكلفت فريق من المباحث بالبحث عنهم والقبض عليهم وقالت الشرطة أن الشاكي أدلى بأوصاف المتهمين في محضر التحري .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يختطفون ويعذبون شاباً حرقاً بالنار بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا