(حجر شيشة) يقتل شاباً ويتسبب في إعدام آخر

أصدرت محكمة الأبيض الجنائية بولاية شمال كردفان حكماً يقضي بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة شاب قتل آخر في شجار حول حجر شيشة، وجاء قرار المحكمة بعد تمسك أولياء الدم بحقهم في القصاص، ووجدت المحكمة من حيثيات قرار الإدانة أن المدان لا يستفيد من الدفوعات والاستثناءات الواردة في جريمة القتل التي تعدل وصف الجريمة من عمد إلى شبه عمد وبعد اطمئنان المحكمة للبينات المقدمة أصدرت قرارها السابق.

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ووفقاً لتفاصيل قضية الاتهام حسب صحيفة المجهر، فإن المدان والضحية كانا موجودين في محل لتعاطي الشيشة، وفي أثناء جلوسهما نشبت بينهما مشاجرة حول حجر الشيشة، على إثر ذلك قام المدان بسحب سكينه وتسديد طعنات للضحية أردته قتيلاً، ومن ثم كانت إجراءات البلاغ والمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)