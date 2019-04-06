مسؤول بالأمة يكشف حقيقة خلافات (المهنيين) و(نداء السودان)

أكد نائب رئيس حزب الأمة القومي “فضل الله برمة ناصر”، أن الحديث عن الانتخابات “فات أوانه”، وأضاف أن الظروف والحراك الجاري تجاوز الانتخابات، وقال برمة: “زمان كنا نقول أن الانتخابات يجب أن تكون حرة ونزيهة، لكن الشعب اليوم طلع وقال كلمته”، داعياً لإحداث تغيير حقيقي يلبي تطلعات الشعب .

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وكشف برمة عن حقيقة ماتردد عن خلاف بين تجمع المهنيين ونداء السودان في أعقاب المؤتمر الذي عقد في باريس مؤخراً، وقال: “لم أحضر ذلك اللقاء، ولكن شاركت فيه مريم الصادق عن الحزب .

وأضاف وبحسب صحيفة الصيحة ما أريد قوله حقيقة كانت هنالك شوشرة في البداية بين الشباب وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، لكن الصراع في الأخر تم حسمه، وكل الناس الآن يعملون برؤية واضحة، ويعرفون دورهم تماماً للانتقال الى دولة القانون والديمقراطية والسلام .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)