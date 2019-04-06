مطربة جماهيرية تفتح عدة بلاغات في مواجهة قروب نسائي .!

شرعت مطربة جماهيرية في فتح بلاغ في مواجهة قروب نسائي على الفيس بوك بسبب نشر فيديو خاص بها على القروب . Advertisements وأشارت مصادر بحسب صحيفة السوداني إلى ان الفيديو مفبرك مما دفع المطربة للجوء للقضاء لافتة إلى أنها قامت بعمل إسكرين لكل تعليقات الأعضاء بالإضافة إلى العضوة التي قامت بنشر الفيديو الذي لا أساس له من الصحة حسب حديثها . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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