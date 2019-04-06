برلماني: الحكومة غير جادة في مكافحة الفساد

قطع النائب بمجلس الولايات سوكارنو جمال الدين بعدم جدية الحكومة في مكافحة الفساد، وقال سوكارنو إن مكافحة الفساد لم تبرح منطقة الحديث فقط، ولا توجد أية خطوة إيجابية ترضي طموح الشارع السياسي في ما يلي مكافحة الفساد.

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وطالب سوكارنو في حديثه حسب صحيفة الإنتباهة، الحكومة بالاستفادة من قرار المحكمة العليا الأمريكية بتبرئة السودان من قضية تفجير المدمرة (كول)، واعتبار تبرئة السودان من هذه القضية خطوة قانونية وسياسية، تعطي دفعاً للمحور الداعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365