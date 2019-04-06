الوطني: الشعب سيرفض دعوات الخروج في ذكرى (6) أبريل

أكد المؤتمر الوطني أن الشعب السوداني سيرفض دعوات الخروج في مليونية ذكرى 6 أبريل التي دعي لها تجمع المهنيين اليوم ، مؤكداً أن الشعب سيرفض دعوات الخروج كما رفض الدعوات السابقة ، ورد على دعوات رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي للمواطنين للمشاركة في الإحتجاجات بقوله أن المعارضة تحاول استثمار المناسبة لتزيد من تأجيج الساحة السياسية .

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وشدد نائب بالمؤتمر الوطني د. محمد مصطفى الضو بحسب صحيفة السوداني ، على أن الاتجاه العام يسير نحو الحوار والتوافق ، مشيراً إلى أن الرئيس البشير أعلن خلال لقائه بالآلية التنسيقية العليا للحوار عن نقاط تشكل هادئاً ومنطلقاً للطريق الذي سيؤدي لاستقرار البلاد والتبادل السلمي للسلطة ، ودعا للاحتكام للشعب عبر الانتخابات ، مؤكداً رفضهم لأي خطاب أقصائي ، وأكد أن مشكلات البلاد لن تحل بالثورات التي لن تجلب إلى انهيار الأمن .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)