تحذير من حدوث أزمة خبز خلال (72) ساعة

تخوف اتحاد غرف النقل من حدوث أزمة خبز خلال (72) ساعة إثر ما سموها القرارات والقوانين المفاجئة من ديوان الضرائب، ونقل الأمين العام للاتحاد الصادق سوار الذهب أن المركز الضريبي الموحد رفض اعتماد وختم دفاتر (المنفستوهات) الخاصة بالشاحنات، بسبب وجود قانون وإجراء جديد لم يتم إخطارهم به.

وحذر الصادق حسب صحيفة الإنتباهة، من حدوث أزمة خبز خانقة خلال (72) ساعة، وأكد توقف النقل العام من وإلى بورتسودان خصوصاً نقل القمح، وأشار إلى أن طن القمح كان يرحل بـ(1500) جنيه.

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وشدد على أهمية تدارك الأمر لإعادة انسياب نقل البضائع والقمح، مجدداً التحذير من أن تطبيق القرار الجديد للضرائب سيخلق ندرة وانعداماً للقمح في المطاحن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)