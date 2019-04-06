المهدي يدعو لجمعية تأسيسية من (25) شخصاً

طالب رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي الرئيس عمر البشير بالاستقالة من منصبه رئيساً للجمهورية بمحض إرادته، وحل المؤسسات الدستورية التي وصفها بـ(المضروبة) – على حد قوله، ودعا المهدي الرئيس لدعوة (25) شخصاً يتم ترشيحهم لتكوين جمعية تأسيسية، لإقامة (النظام المنشود)، فضلاً عن إطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ.

وشدد المهدي على ضرورة المشاركة في احتجاجات اليوم السادس من أبريل راجياً الالتزام بالسلمية، وناشد لدى خطبته حسب صحيفة الإنتباهة أمس الجمعة، بمسجد (الهجرة) الجيش المحافظة على قوميته.

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وأشاد المهدي باستقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، معتبراً أنه درس مفيد للشعوب المنكوبة من الحكم، وفي ذات السياق وصف المهدي أزمة السيولة التي حدثت في السودان بغير المسبوقة في العالم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)