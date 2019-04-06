قوافل مصرية لعلاج مرضى فيروس (سي) بالبلاد بأمر السيسي

من المتوقع وصول قوافل مصرية طبية إلى الخرطوم للعمل في أربعة مستشفيات في العاصمة لعلاج المواطنين من مرض فيروس “سي” بمبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي .

والتقى وفد من وزارة الصحة المصرية بقيادة رئيس هيئة الإسعاف محمد جاد ، بوكيل وزارة الصحة الاتحادية بابكر كبلو ، وذلك لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي ، بعلاج مليون إفريقي من مرض فيروس “سي” والبدء بدولة السودان .

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وتكفل الجانب المصري بحسب بيان صادر عنه ، بتوفير جرعات العلاج مجاناً وصولاً للشفاء الكامل والتي تتطلب ثلاث جرعات على مدار ثلاثة اشهر بحسب صحيفة السوداني .

ومن المقرر ، بحسب البيان الصادر أن يتم إيفاد الفرق الطبية من الخبراء المصريين لعلاج مرضى فيروس “سي” بالسودان خلال الأسابيع القليلة القادمة ووضع خطة شاملة للقضاء على المرض في السودان عبر تدريب مجموعة من الأطباء والصيادلة والفنيين السودانيين على بروتوكولات الوقاية والعلاج .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)