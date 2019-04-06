أبرز عناوين الصحف السودانية الرياضية الصادرة اليوم السبت الموافق 6 أبريل 2019م

التاريخ: 06-أبريل-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون * الهلال يرفع التمام لمعركة الليتوال * البعثة تصل سوسة في هدوء أمس وتتجنب الجواسيس وترتكز بالمرادي * النجم يتضامن مع الهلال ويطلب تعديل موعد الإياب ليلاً والكاف يرفض * المريخ يخرج من مطب الكاملين بالمدينة Advertisements * الغياب يهدد الثنائي التونسي من مواجهة الغد .. والزعفوري يقبل بالتسوية ويغادر لبلادة صحيفة الصدى * العقرب يقو=د المريخ لفوز صعب من أسوأ أرضية ملعب *- مجلس المريخ يحسم ملف المدير التنفيذي والنظام الأساسي في اجتماع ساخن * العميد عبد الرحيم: الزلفاني مستمر في عمله حتى نهاية الموسم ولن نناقش أمره في اجتماع اليوم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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