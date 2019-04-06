مولانا هارون.. غلطة الشاطر بالف

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في الأنباء أن رئيس المؤتمر الوطني المفوض مولانا أحمد هارون أكد بأن دعوات الإقصاء والكراهية لن تزعجهم ، وقال انه (حراق روح يجب أن تطول له روحنا والعشم في الزول كبير) ، ولكنه قطع بالقول بحسب صحيفة آخر لحظة: لمن تكتم بنطلع ليها ونحمل البندقية (أم قديديم قصير)…..

انه كلام بالغ الخطورة ويكفي وحده الى محاسبة الرجل بل حزبه ككل إذ المفروض أن يؤكد على سلمية حزبه وبرامجه ولايصدر عنه ما يفهم منه أنه تهديد لأحد أو جهة ، وليس خافيا على أحد أن تهديد اي حزب بحمل السلاح يخرجه عن صفة الحزب السياسي الداعي للسلم والمحافظ على أمن المجتمع الى جماعة متمردة خارقة للقانون تجب محاكمتها فورا .

دعوة مولانا هارون – وهو رئيس الحزب فضلا عن أنه رجل قانوني ويعرف ما تحمله كلماته بالضبط من مداليل – ليست الأولى من نوعها التي تصدر عن قادة حزبه إذ سبق أن هدد الاستاذ علي عثمان بخروج ما اسماها الكتائب الاستراتيحية وهو الكلام الذي أقام الدنيا ولم يقعدها ، ثم جاء علي شاكلته كلام الدكتور الفاتح عز الدين وهدد الخارجين ضد حزبه المنادين بإسقاطه أن رقابهم ستقطع ، وهذه الأقوال تدل بوضوح على كيفية تفكير قادة الحزب وأنهم وان ادعوا كذبا إيمانهم بالعمل السياسي والتزامهم بقواعده فهم اصحاب العنف والحل العسكري وتصريحات مولانا هارون هذه تبين أن هذا الحزب لايعرف غير لغة القوة .

تصريحات السيد الرئيس المفوض للحزب يجب أن لايمر عليها الناس مرور الكرام ولابد أن يتوقفوا عندها ويقولوا بشأنها كلمتهم ، أما بالنسبة لمولانا فإن كلمته هذه تعتبر سقطة شنيعة غير مقبولة ولابد أن يتحمل مسؤولية كلامه ويدفع ثمن غلطته فغلطة الشاطر بألف يامولانا وانت تعرف ذلك أكثر من كثيرين .