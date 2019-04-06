عاجل.. مجلس إدارة النجم الساحلي يخفض تذاكر مباراته ضد الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تلبية لدعوة الجمهور قررت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي التخفيض في أسعار تذاكر مباراة النجم الرياضي الساحلي و الهلال السوداني. و انطلقت عملية بيع تذاكر مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة 05 أبريل 2019 بشبابيك مقر النادي بداية من الساعة التاسعة صباحا. أسعار التذاكر: مدارج غربية:10د

مدارج شرقية: 15د

مدارج عليا: 30د

منصة عدد 3: 40د

منصة رئيسية:100

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