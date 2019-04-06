من يدفع الثمن؟.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*تتذكروا سباحنا في الاولمبياد لما نطة قبل الصافرة؟

*في الوكت داك كل الناس سخرت من السباح ودفعتو الثمن

*في حين ان القصة تعود لعدم الجاهزية الناتج عن اهمال اعداد البطل الاولمبي

*ذلك القصور كان قصور اتحاد السباحة وقصور الوزارة وقصور الحكومة ام قصور

*ودفع ثمن ذلك القصور السباح

*وحتي ثمن قصور الحكومة التي اضافت للحكومة لقب ام قصور

*دفعه ذلك السباح المسكين

*فما ذهب لتشييد قصور الحكومة التي قصرت في اعداد ذلك السباح

*كان يمكن ان يوجه واحد في المية منو لاعداد ذلك البطل الاولمبي

*ولو حصل ماكان نطة قبل الصفارة

*ولكنه كان اضاف ميدالية تضاف لسودان الحضارة

*وقس علي ذلك

*المنتخبات والقصور في اعدادها

*ونجي ندفع الأجهزة الفنية واللاعبين التمن

*خلينا من الرياضة

*في الحياة دي

*يتحمل الناس اخطاء الناس الفوق ويدفعوا التمن

*ويمشوا تحت اكتر

*والناس الفوق تمشي فوق اكتر

*لاحظوا اليومين دي

*قضايا الايجار في المحاكم بقت اكتر من بلاغات النظام العام(وييين الاسم ده)

*والسبب في ذلك يعود للوضع الاقتصادي المتردي والذي يتردي كل ثانية اكتر

*سيد البيت او الدكان اسمو المؤجر

*والطرف التاني اسمو المستأجر

*قول زول مستأجر دكان مشغلو جزاره

*الشهر باتنين مليون وأربعمائة الف جنيه(بالقديم _في الواقع)

*يعني اليوم بي تمنين الف

*فاذا علمت ان كيلو العجالي كان بي تمنين وقتها

*مع ازدياد معدلات التضخم واندلاع الاسعار

*اصبح كيلو العجالي بي ميتين وستين الف جنيه

*يقوم المؤجر يجي للمستأجر يطالبو بأجرة المثل

*المستأجر ماعندو ادني علاقة بفشل سياسات الدولة الاقتصادية

*ولا المؤجر كذلك

*لكن المؤجر يستند في منطقه علي ان الاجرة كانت تساوي كيلو عجالي في اليوم

*الليلة الاجرة بتجيب نص كيلو عجالي بس في اليوم

*ولما ندخل واسطة

*بقول لينا رجعوا لي الاجرة كيلو عجالي في اليوم

*وعلي ذلك شوف البيوت والشقق

*من يتحمل نتاج هذا التردي الاقتصادي

*المؤجر ام المستأجر؟

*واذا طالبنا الدولة بالتدخل لحماية المستأجر عن طريق قانون يعطل مطالبة المؤجر باجرة المثل

*نكون قد ظلمنا المؤجر الذي عندما اجر عقاره كان اما مستثمرا او مجبورا كي يعيش

*ومجبورا ده البقسم بيتو عشان ياجر نصو

*او البفتح الغرفه علي الشارع دكان

*في الحالة دي سيدفع المؤجر ثمن الفشل الاقتصادي الحكومي وهو لاذنب له فيه

*واذا قلنا الحكومة تعمل اضان الحامل طرشة

*سيدفع المستأجر ثمن التصرفات الاقتصادية الفاشلة مثل رب رب رب

*وهو لادخل له في ذلك ولم يكن يوما شريكا في فساد ادي لتضييق رزق العباد

*اذن من يدفع الثمن؟

*اذا تركنا الامر علي عواهنه

*صدقوني الناس حاتاكل بعضها البعض

*لان الجوع والعدم سيفرضان قانون الغاب علي المرحلة

*وسيصبح هو القانون الواجب التطبيق علي البشر

*وستندلع نيران الخلافات المجتمعية وتعم الفوضي والتحديات

*فهل سنترك الامر رب رب رب

*ام لنا حلول منطقية انسانية تنقذ الناس من نيران تضارب المصالح الذي حتما سيزيد من معدلات البلاغات تحت المواد/١٣٩ و١٤٢ و١٣٠ والجبر ممكن يقود لي ١٤٦ و١٥٤

*الجوع كافر

*فالكوارث دائما يعملوها ناس ويقعوا فيها اولاد الناس

*ولما اولاد الناس ياخدوا ترحال ويمشوا للناس الاولانيين

*يلقوا الناس الاولانيين خدوا دولاراهم ورجعوا

*يقموموا اولاد الناس ياخدوا ترحال تاني ويرجعوا

*مين الحايدفع لبتاع الترحال؟؟؟

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*مؤجر ولا مستأجر

*ولا مرتاح يا اخينا؟؟؟

سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال شقق مصر علي قفا من يشيل….كيل ياميكائيل

والي لقاء

سلك