من يدفع الثمن؟.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*تتذكروا سباحنا في الاولمبياد لما نطة قبل الصافرة؟
*في الوكت داك كل الناس سخرت من السباح ودفعتو الثمن
*في حين ان القصة تعود لعدم الجاهزية الناتج عن اهمال اعداد البطل الاولمبي
*ذلك القصور كان قصور اتحاد السباحة وقصور الوزارة وقصور الحكومة ام قصور
*ودفع ثمن ذلك القصور السباح
*وحتي ثمن قصور الحكومة التي اضافت للحكومة لقب ام قصور
*دفعه ذلك السباح المسكين
*فما ذهب لتشييد قصور الحكومة التي قصرت في اعداد ذلك السباح
*كان يمكن ان يوجه واحد في المية منو لاعداد ذلك البطل الاولمبي
*ولو حصل ماكان نطة قبل الصفارة
*ولكنه كان اضاف ميدالية تضاف لسودان الحضارة
*وقس علي ذلك
*المنتخبات والقصور في اعدادها
*ونجي ندفع الأجهزة الفنية واللاعبين التمن
*خلينا من الرياضة
*في الحياة دي
*يتحمل الناس اخطاء الناس الفوق ويدفعوا التمن
*ويمشوا تحت اكتر
*والناس الفوق تمشي فوق اكتر
*لاحظوا اليومين دي
*قضايا الايجار في المحاكم بقت اكتر من بلاغات النظام العام(وييين الاسم ده)
*والسبب في ذلك يعود للوضع الاقتصادي المتردي والذي يتردي كل ثانية اكتر
*سيد البيت او الدكان اسمو المؤجر
*والطرف التاني اسمو المستأجر
*قول زول مستأجر دكان مشغلو جزاره
*الشهر باتنين مليون وأربعمائة الف جنيه(بالقديم _في الواقع)
*يعني اليوم بي تمنين الف
*فاذا علمت ان كيلو العجالي كان بي تمنين وقتها
*مع ازدياد معدلات التضخم واندلاع الاسعار
*اصبح كيلو العجالي بي ميتين وستين الف جنيه
*يقوم المؤجر يجي للمستأجر يطالبو بأجرة المثل
*المستأجر ماعندو ادني علاقة بفشل سياسات الدولة الاقتصادية
*ولا المؤجر كذلك
*لكن المؤجر يستند في منطقه علي ان الاجرة كانت تساوي كيلو عجالي في اليوم
*الليلة الاجرة بتجيب نص كيلو عجالي بس في اليوم
*ولما ندخل واسطة
*بقول لينا رجعوا لي الاجرة كيلو عجالي في اليوم
*وعلي ذلك شوف البيوت والشقق
*من يتحمل نتاج هذا التردي الاقتصادي
*المؤجر ام المستأجر؟
*واذا طالبنا الدولة بالتدخل لحماية المستأجر عن طريق قانون يعطل مطالبة المؤجر باجرة المثل
*نكون قد ظلمنا المؤجر الذي عندما اجر عقاره كان اما مستثمرا او مجبورا كي يعيش
*ومجبورا ده البقسم بيتو عشان ياجر نصو
*او البفتح الغرفه علي الشارع دكان
*في الحالة دي سيدفع المؤجر ثمن الفشل الاقتصادي الحكومي وهو لاذنب له فيه
*واذا قلنا الحكومة تعمل اضان الحامل طرشة
*سيدفع المستأجر ثمن التصرفات الاقتصادية الفاشلة مثل رب رب رب
*وهو لادخل له في ذلك ولم يكن يوما شريكا في فساد ادي لتضييق رزق العباد
*اذن من يدفع الثمن؟
*اذا تركنا الامر علي عواهنه
*صدقوني الناس حاتاكل بعضها البعض
*لان الجوع والعدم سيفرضان قانون الغاب علي المرحلة
*وسيصبح هو القانون الواجب التطبيق علي البشر
*وستندلع نيران الخلافات المجتمعية وتعم الفوضي والتحديات
*فهل سنترك الامر رب رب رب
*ام لنا حلول منطقية انسانية تنقذ الناس من نيران تضارب المصالح الذي حتما سيزيد من معدلات البلاغات تحت المواد/١٣٩ و١٤٢ و١٣٠ والجبر ممكن يقود لي ١٤٦ و١٥٤
*الجوع كافر
*فالكوارث دائما يعملوها ناس ويقعوا فيها اولاد الناس
*ولما اولاد الناس ياخدوا ترحال ويمشوا للناس الاولانيين
*يلقوا الناس الاولانيين خدوا دولاراهم ورجعوا
*يقموموا اولاد الناس ياخدوا ترحال تاني ويرجعوا
*مين الحايدفع لبتاع الترحال؟؟؟
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*مؤجر ولا مستأجر
*ولا مرتاح يا اخينا؟؟؟
سلك كهربا ننساك كيف والكلب قال شقق مصر علي قفا من يشيل….كيل ياميكائيل
والي لقاء
سلك
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