إتكــــــــــاءة الجمعـــــة.. بقلم بابكر مهدي الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

× ربطتني علاقة جميلة بناظر قبيلة الهواوير الأمير آدم حسن نمر رحمه الله وغفر له، وللذين لا يعرفون القبائل ومواطنهم أقول لهم أن قبيلة الهواوير هي من القبائل العربية التي دخلت السودان، وتوجد اليوم بمناطق متفرقة بالسودان اهمها ومركزها هي ولاية شمال كردفان مناطق أبوعروق والربدة وقمبر وعيلاي وحمرة الوز وكريب السنة، كما يتواجدون بالولاية الشمالية وولاية الخرطوم.

× أول من تولى نظارة قبيلة الهواوير بعد دخولهم السودان كان الشيخ جابر ودتقى من فرع الخماسين، وفي زمن الاستعمار الإنجليزي تم تعين الشيخ حسن خليفة وهو جد الناظر آدم أبوقدم،ثم من بعده خلفه ابنه نمر ثم ابنه حسن ثم ادم أبو قدم،والآن يتولى زمام القبيلة ابن أبو قدم الأكبرالأمير حسن، نسأل الله له التوفيق.

× قال لي أبوقدم أنه اتى للناظر عن طريق الانتخاب، حيث جرت الإنتخابات بينه وأخيه الأكبر، حيث نال ثقة قبيلة الهواوير وكان شابا صغيرا جدا، الأمر الذي جعل حمل النظارة حملا ثقيلا عليه وهو في تلك السن.

× قال قلت في نفسي لا بد لي أن أحسم أمري من وقت بدري، فيا أكون ناظرا قويا ذو شأن، أو أكون ناظرا مستسلما وخاضعا لتنازعات الذين هم حولي وبخاصة ذوي القربى.

× قال أخواي شعروا بنوع من البطر والعلا بعد تنصيبي ناظرا، وصار بعضهم يستصغر العرب، فلقد لطم أحدهم شخصا من القبيلة فأتاني الرجل شاكيا لي خالي.

× قلت في نفسي إذا تركت أو تعاطفت مع خالي فإن العرب لن تحترمني بعد، وإذا عاقبته واقتصيت للعربي فإن كل العرب ستعمل لي ألف حساب، وبالفعل انعقدت المحكمة برئاستي، فقضيت بحكم خالي بسنة سجن في بارا، وغرامة ناقة يدفعها للشاكي.

× صحيح هذا التصرف أغضب أخوالي ، ولكن جعل كل القبيلة تعمل ألف حساب لي، وتاكدوا أني ناظرا مستقلا غير متأثرا بأي مؤثرات ، ومن حينها أصبحت أتعامل بما أراه من صواب.

× أكثر من مايمتاز به الناظر أبو قدم هو الكرم والذكاء والحكمة، ومن المعلوم أن قبيلة الهواوير تعتنق الطريقة الختمية، وبالتالي تنتمي لللحزب الاتحاد الديمقراطي بزعامة مولانا السيد محمد عثمان.

× ولكنه في انتخبات الديمقارطية 87، تحول أبوقدم للجبهة الاسلامية بعد أن اختلف مع أعضاء الحزب بكردفان، فاستدعاه مولانا السيد محمد عثمان ، فأتاه.

× لامه السيد لتحواه للجبهة الاسلامية وكيف يترك أهل طريقته ومشايختخ ويذهب للآخرين، فأراد ابوقدم أن يرد بلطافة ولباقة عاى مولانا، فقال له يا مولانا أنا والله إن (عترت) أقول يا السيد محمد عثمان ويا السيد علي، ومكانتكم عندي عظيمة وكبيرة.

× فإنت يا مولانا فوق رأسي دا، ومولانا السيد علي فوقك، ومصلحتى فوق ليكم، فضحكا الاثنين، وانتهت الجلسة في ود وإخاء واحترام.

× وزثاه شاعر الدوبيت والمسادير يوسف البنا، وذكر كل محاسن الرجل القبيلة كأحسن ما يكون الوصف.

لمحــــــــــــــة

فرقك في الضمير فتق جروحو وخزن

بلدك كلو فاقدك مرخ و سمر وقوزن

ناس وادي الرسن والرفدي برضو بعزن

لي فارس المغارات ام مدافعن رزن

ابكو علي العزيزنسبو ومنسل حر

قشاش دمعة الدعجة الوضيبها بجر

رقد فار المغارات ام خيولاً غر

بت الحسكنيت رزمت وابت ما تدر

فاقداك الغفارات ام عبرتاً ضارعا

والوعر التقرقر في الاسود متصارعه

سكيمك على عدل الردوف متسارعه

ياابشنباً ملوى عالية ناقتك وفارعه

دفاع البشابه قجة الشراك

حلال البضيق عن زقرة الكوراك

كل الحيه سارفه دموعا تبقي وراك

رحل الصيد روايق همل الشراك

اياك فارس الخوده البركز الصف

غير الطيبات بي شينه مااتوصف

اصلو الدنيا متى ماتدور بتخطف كف

كان ببقالي في كفنك معاك بلَف

راح سيف السحابة الديمه جايبه النصر

شروق وغروب وصعيداً وبنفقد لامصر

يابركة برا ويس وسورة العصر

تدخل الجنة لوج عالي وسكونك قصر

رحل البي الخمام بمصع ويطبق الزيمه

رحل البفرج الكربه ويفك الضيمه

رحل العندو في كل المجالات قيمه

رحل الببسط الدعجه البقود هضليما

رحل الجودو مو سخله وعتود دغاي

رحل البدفع الدرشي ويداني الناي

رحل الدارو لليتمى المساكين تاي

رحل الليدو سارية السما الدوداي