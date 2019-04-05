الهلال والنجم !.. بقلم عبد العزيز المازري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*بالتأكيد ان الهلال الجميل الكبير سيهل علينا في يوم الاحد القادم السابع من ابريل ممثلاً وحيداً للكرة السودانية في الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية لعام 2019 وهذا تأريخ سيدون كما دون من قبله مسيرة كبيرة لهذا الفريق الذي يعشقه الملايين منهم من يموت حباً يمرض ويتعافي يطيب عندما ينتصر فيفرح ويسعد وعندما يخسر يكون الحزن فلا مناص انه سباق واستباق فالكرة دائرية وهكذا تاريخها يدور ويتغير المستقبل لترسم بعض الفرق تاريخا جديدا !

*الهلال والنجم مباراة لها اهمية كبري في القارة فحتي الاتحاد الافريقي يرصدها ويتابعها علي اعلي المستويات كما حالها ستحظي بنسبة مشاهدة كبيرة .هذه المباراة لها كثير من الجوانب التي يجب ان تنال حظها فعندما تشير عقارب الساعة الي السادسة بتوقيت السودان ستنطلق بمشيئة الله المباراة فما المطلوب والمؤمل من الهلال

*نعم الهلال في قلب السباق الافريقي , يجب ان نقدر معني التاريخ ودوره وتأثيره وان نقدر الشعبية الكبيرة التي يمتلكها الهلال وتمثل قوة دفع هائلة بالنسبة للفريق فهذا حال الفرق الكبيرة في العالم التي تعيش علي قوة التاريخ وقوة الشعبية وبالبطولات ,فالهلال يعرف البطولة الافريقية منذ ستينات القرن الماضي عندما انطلقت هكذا وضع مع كبارها فقد وصل الي النهائي مرتين هزم فريق الاهلي القاهري وسط جمهوره واكد ذلك ايضا في امدرمان بثلاثية تاريخية كما هزم الزمالك والترجي والنجم الساحلي نفسه بهدفين في الخرطوم

*الهلال في سوسه باسمه وتاريخه الذي يعرفه التوانسه جيدا وما تابعناه عبر الوسائط الاعلامية التونسية من التحذير مرده للتخوف الكبير الذي يعتري التوانسه من الهلال والحذر وتبقي بعد ذلك ان نقول ان حظوظ الهلال في التنافس الافريقي حاضره فكيف يستطيع الكوكي ولاعبيه ان يطوعوا هذا التاريخ ليقدموا مباراة يذكرها التاريخ بالبذل والعطاء والاجتهاد وقبل كل ذلك فإن التركيز من العوامل المهمة التي يجب ان تتوفر في الفريق الذي ينشد الفوز

*البعض يمنح الافضلية للنجم للتفوق علي الهلال بعد ان اجتاز عقبة المريخ عربيا بسهولة متناسين ان الفارق كبير بين الهلال والمريخ ! وخاصة فيما يتعلق بالبطولات الافريقية

*علي الهلال ان يلعب المباراة بنفس الطريقة التي تنازل بها فرق شمال افريقيا خصومها فتكسب علي الهلال ان (يتريث) فلا يندفع هجوما ولا يركن دفاعا ليتيح للخصم ان يفرض اسلوبه وطريقته , علي الهلال ان يلعب وفق المعطيات وما يتوفر من لاعبين بذكاء شديد لتخطي عقبة النجم وبخبث كروي كما يقول التوانسه نفسهم .علينا ان نتعامل بواقعية وان نتذكر باننا لسنا الافضل في افريقيا وان الهلال الحالي يحتاج الي الكثير ليصل للنهائي وعلي الجهاز الفني ان يستعرض الاخفاقات السابقة وان يستفيد من الدورس السابقة حتي لا يتكرر الخروج كل عام من البطولات الافريقية في خواتمها لأسباب فنية

*عندما اوقعت القرعة الافريقية نادي النجم التونسي في طريق الهلال خطر في بالي كما هو حال الجماهير الهلالية مباشرة المدرب الكوكي من زاوية زيادة حظوظ الهلال فمن اكثر منه معرفة بالكرة التونسية ؟ وفي اعتقادي ان الكوكي الذي واجه النجم من قبل واحرز هدفين تعرض الهلال في تلك المباراة لظلم تحكيمي لا مثيل له لا انه قدم مباراة كبيرة بشهادة المحللين عبر بين اسبورت والذين اكدوا احقية انتصار الهلال , انها نقطة ايجابية كبيرة وجود الكوكي فستسهل الكثير من الامور لتخطي هذا الفريق فلماذا نقدم (الشينه) ونستبق الاحداث

*الكوكي اثبت بالبيان قدرته علي التعامل مع الظروف الصعبة ومعرفة التفاصيل الدقيقة والتركيز عليها فما حضوره في وقت ضيق واستلامه مهمة تدريب الهلال الا دلالة علي ما يملك المدرب من خبرات ستصب في مصلحة الهلال فبالتأكيد ان الكوكي حريص علي نجاح تجربته مع الهلال لذا انا ضد هذا التخوف الذي يعتري البعض

*الواقعية والعقلانية سلاح يجب ان ينازل به الهلال النجم فلو نجح في استخدامها سيخرج الهلال بنتيجة ايجابية تعزز من فرصه للوصول للمرحلة القادمة

*من حقنا ان ان نحلم بتحقيق البطولة وهزيمة النجم ونسعي لتحقيق هذا الحلم الكبير , ومن حقنا ان نضع رهاننا علي فرقة هلالية لها تاريخ يجب ان يبتسم الحظ لها هذا العام. نؤمن ان العطاء وحده والبذل بوابة الهلال لعبور النجم

*كلمة حرة اخيرة ,,اللهم انصر هلال الملايين