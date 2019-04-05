ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بالسوق الموازي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ارتفع سعر الدولار مجدداً مقابل الجنيه في تعاملات السوق الموازي أمس، مسجلاً 72.50 جنيه مقابل الدولار الواحد في تعاملات “الكاش”، و89.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات، فيما وصل الريال السعودي 19.35 جنيه.
وأرجع متعاملون في السوق الموازي ارتفاع سعر الدولار إلى تزايد الطلب وقلة المعروض من العملات في السوق بجانب عدم تمكن الحكومة من توفير العملات بالسعر الذي حددته.
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