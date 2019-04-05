ميناء بورتسودان يستقبل 610 آلاف طن من الوقود خلال ثلاثة أشهر

قالت هيئة الموانئ البحرية إن ميناء الخير المختص بمناولة المشتقات النفطية بمدينة بورتسودان، استقبل خلال الربع الأول من العام الجاري 15 ناقلة من المشتقات النفطية تبلغ حمولتها بنحو 610,792 طناً مترياً من الوقود.

وأعلن مدير الميناء عثمان قرشي، يوم الجمعة،بحسب الشروق عن تفريغ 11 ناقلة من الجازولين تبلغ حمولتها 449,467 طناً مترياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بجانب تفريغ ناقلتين بنزين بإجمالي حمولة 74,209 طن متري، إضافة إلى باخرتين من الفيرنس تصل حمولتها 116. 87 طناً مترياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .