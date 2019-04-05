قرار بحصر المواقع التجارية والاستثمارية والدكاكين بالدمازين

أصدر والي ولاية النيل الأزرق الفريق أول يحيى محمد خير، قراراً بتكوين لجنة لحصر ومراجعة الدكاكين والمواقع التجارية الاستثمارية بمدينة الدمازين برئاسة معتمد المحلية وعضوية المديرين العامين لوزارتي البنى التحتية والمالية، ومديري الاستثمار والتشييد والأمن الاقتصادي، وآخرين. وخص القرار اللجنة بحصر الدكاكين الاستثمارية والمواقع التجارية الاستثمارية المؤجرة من الوحدات الحكومية وتحديد إيجار المثل بالمواقع المختلفة وحصر المواقع غير المنشأة حتى تاريخه. وحدد القرار بحسب الشروق أن ترفع اللجنة تقريراً لوالي الولاية عن أداء اللجنة وتوصياتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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