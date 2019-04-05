هيئة مياه الخرطوم ترتب لإزالة الشبكات العشوائية

أكد مدير مياه أمدرمان م. إدريس خالد، سعي الهيئة المستمر لإزالة الشبكات العشوائية كافة، وأقر خلال اجتماع بنك الأسرة والمنسق العام للجان الشعبية بالمحلية لتمويل إنشاء شبكات مياه الصالحة، الجمعة، بافتقار منطقة الصالحة إلى الخطوط الناقلة لتوزيع المياه بصورة عادلة.

وأكد أن الهيئة لديها خطة طموحة لإنشاء خطوط ناقلة بمنطقة الصالحة للاستفادة من توسعة محطة مياه الصالحة في إطار الحلول الجذرية.

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وقال خالد إن العمل اقترب من كهربة آبار محطة مربع ٥٠ الجوفية والجامعة الإسلامية، وأعلن أن العمل أنجز بنسبة ٤٠ بالمئة بمحطة مياه السليمانية بطاقة تصميمية بلغت ١٥ آلف متر مكعب.

وأوضح حسب الشروق عزم الهيئة على حفر ثلاث محطات جوفية، وتعهد بإزالة العقبات أمام تنفيذ إحلال الشبكات العشوائية بمربعات وأحياء وقرى جنوب أم درمان.

من جانبه، أبدى المنسق العام للجان الشعبية بمحلية أمدرمان شكره لجهود مدير مياه أمدرمان التي وصفها بالمقدرة في استقرار الإمداد المائي بالمحلية، مشيداً بالجهد المصوب لحل إشكاليات الشبكات العشوائية بمنطقة الصالحة بالتعاون مع بنك الأسرة عبر برنامج التمويل الأصغر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .