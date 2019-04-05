اجتماع مرتقب لـ”اللجنة الفنية” لسد النهضة أبريل الجاري

أعلنت وزارة الموارد المائية والكهرباء والري، يوم الجمعة، عن عقد اللجنة الفنية لسد النهضة اجتماعاً خلال شهر أبريل الجاري لمناقشة كيفية الملء الأولي والتشغيل المستمر للسد، دون أن تحدد مكان انعقاد الاجتماع.

وقال وزير الموارد المائية والكهرباء والري عثمان التوم حمد، في تصريحبحسب الشروق، إن الأطراف المشاركة في الاجتماع الأخير الذي عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، توصلت إلى تفاهمات كبيرة حول القضايا العالقة.

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وأبان أن مصر أبدت بعض التحفظات على بعض النقاط وطلبت مدة زمنية للرد على المذكرة التي رفعت في الاجتماع، موضحاً أنهم في انتظار الرد المصري لمواصلة الاجتماعات على المستوى الفني والوزاري.

يذكر أن الخرطوم استضافت العام السابق جولة مفاوضات حول السد على مستوى اللجنة التساعية التي تشمل وزراء الخارجية والموارد المائية ومديري المخابرات في السودان ومصر وإثيوبيا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .