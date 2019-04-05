قال الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ أن الترتيبات جارية لبدء حوار حول الدستور والدفع بمسودة للبرلمان. وأضاف لدى مخاطبته مساء اليوم الجمعة اجتماع الهيئة التنسيقية العليا للحوار الوطني؛ ان اللقاء بمثابة انطلاقة حوار موسع؛ وفق إطار زمني محدد وفتح باب مشاركة أوسع للشباب. وقال البشير ان رئاسة الجمهورية ستكون حاضنة للحوار وستعمل على تهيئة المناخ للتوافق عليه. Advertisements ودعا الشعب للتعاون مع الحكومة لانفاذ حالة الطوارئ لمعالجة التشوهات الاقتصادية. واشار الرئيس البشير الى ان الحوار في ختامه سيمكن الشعب من الاختيار الحر لقيادته عبر الانتخابات الشفافة النزيهة المتوافق على اجراءاتها وشروطها. وشارك في الاجتماع روساء احزاب الحوار الوطني والقيادات المجتمعية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البشير يعلن عن انطلاق حوار موسع حول الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.