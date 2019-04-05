الهلال يُكمل التسوية المالية مع الزعفوري

التاريخ: 05-أبريل-2019
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أكمل نادي الهلال، التسوية المالية المتعلقة بمستحقات مدربه السابق، إيراد الزعفوري، الذي أقيل من تدريب الفريق، منذ شهرين.
وأكد الزعفوري، أن ممثلين عن المكتب التنفيذي لنادي الهلال، عقدوا اجتماعًا معه مساء الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم، وتفاوضوا معه حول مستحقاته المالية.
وأضاف الزعفوري أنه قبل بالتسوية المالية، على أساس أن يتسلم جزءًا من تلك المستحقات، مع جدول المبلغ المتبقي على دفعات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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