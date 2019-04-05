التاريخ: 05-أبريل-2019
52 مشاهدة
كشف الاعلامي الاستاذ حسين خوجلي رئيس تحرير صحيفة ألوان والمدير العام لمجموعة المساء الاعلامية عن دفع جهات لمبلغ (250) مليون دولار لدعم الحراك في السودان كدفعة أولى من مبلغ مليار دولار خصص لتحريك الشارع السوداني.
وقال حسين في برنامجه الشهير على قناة أمدرمان الفضائية مع حسين خوجلي: (إن المعلومات المؤكدة من الجهات الداخلية والخارجية والمنظمات تقول أن مجموعة السماسرة الذين يديرون المعركة الخاسرة في الأرض السودانية تلقوا دعماً وصل إلى (250) مليون دولار كدفعة أولى، وأن المعركة المستعرة الآن بين قيادات أحزاب الحرية والتغيير ونداء السودان وتجمع المهنيين يأتي حول هذه الأموال الطائلة).
وأضاف حسين بحسب الانتباهة اون لاين أن دراسة الجدوى التي قدموها لقيادة الحراك قبل ستة أشهر وصلت ميزانيتها إلى مليار دولار لكنهم لم يصرفوا من هذا المبلغ أقل من 5٪. وقال حسين الآن الكل يطالب ويقول: (أدونا قروشنا وسنسمع فضائح في مقبل الأيام).
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
كانت هذه تفاصيل خبر حسين خوجلي: جهات دفعت (250) مليون دولار لدعم الحراك في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.