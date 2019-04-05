المريخ يقصى الكمال بلدغة العقرب

التاريخ: 05-أبريل-2019 فى : رياضة 2 مشاهدة تأهل المريخ إلى نصف نهائي كاس السودان ولحق بالأهلي الخرطوم، وذلك بعد فوزه عصر اليوم على مضيفه الكمال الكاملين بهدف البديل بكري المدينة الذي سجله في الدقيقة 69 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم باستاد الكاملين في ربع نهائي الكاس. وقدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء فرض فيها الكامل أسلوبه الدفاعي على الضيوف، طوال الشوط الأول فيما تحسن المريخ في الشوط الثاني بعد التعديلات التي أجراها مدربه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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