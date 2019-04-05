معالجات جذرية لتصريف مياه الأمطار بموقف كركر

قطع الفريق شرطة محمد أحمد علي إبراهيم معتمد محلية الخرطوم بإجراء جميع المعالجات الجذرية لتصريف مياه الأمطار بعدد من المرافق الاستراتيجية والمهمة بالمحلية والتي شهدت إشكالات متتالية خلال الأعوام السابقة؛ وفي مقدمتها موقف مواصلات كركر.

وأشار عقب تدشينه يوم الجمعة للمعالجات الجذرية لأنظمة تصريف الأمطار بموقف كركر إلى إجراء جميع المعالجات الهندسية التي لازمت سوء تصريف بالموقف وفق نظامين: سطحي وآخر عبر الطلمبات، وسيستمر العمل خلال شهر رمضان للفراغ من جميع الأعمال الهندسية قبل حلول الخريف من إعادة تشييد وتغطية المصرف الرئيسي للموقف بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية ولاية الخرطوم، لافتاً بأن العام الجاري سيشهد تغييراً إيجابياً ملموساً في تصريف مياه الأمطار بالمحلية وفقاً للأعمال الهندسية الاستراتيجية التي شرعت المحلية في إنجازها بعدد من المناطق الأخرى إضافة إلى موقف كركر.

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وأشار المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم حسن محمد إبراهيم بحسب (سونا) بأن العمل يأتي ضمن استعدادات المحلية المبكرة لفصل الخريف بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية بالولاية، حيث يتم العمل الآن؛ بجانب موقف كركر بـ (4) مصارف رئيسة؛ بكل من المنطقة الصناعية والخرطوم (3) ومصرف شارع عبد الله الطيب والشجرة؛ حيث بلغ الإنجاز بالمصارف نسبة تفوق الـ (90%) من الأعمال. وأكداً بأن الأسبوع القادم سيشهد انطلاقة استعدادات الخريف بجميع الوحدات الإدارية الأخرى .

من ناحيته؛ كشف المهندس المسؤول عن تنفيذ تأهيل تصريف موقف كركر خالد عبد الله عن البدء في تأهيل مصرف الطابية جوار كركر بطول (300) متر؛ بجانب تأهيل شبكتين للتصريف الداخلي للموقف؛ والتي تستوعب (60) ألف متر مربع من المساحة الكلية للموقف، وسيتم الفراغ من جميع الأعمال خلال فترة شهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .