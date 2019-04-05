المريخ يعود بفوزٍ صعب من الكاملين

التاريخ: 05-أبريل-2019 فى : رياضة 15 مشاهدة حقق المريخ فوزًا صعبًا على الكمال الكاملين في منافسة كأس السودان القومي عصر ”الجمعة” بهدفٍ دون مقابل ضمن مرحلة دور الـ”16″ من البطولة. Advertisements وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب بكري المدينة في الدقيقة الـ”61″ من المباراة. وبالنتيجة تأهل المريخ إلى دور الثمانية من المنافسة. الخرطزم (أخبار الخليج 365) .

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