المريخ يعود بفوزٍ صعب من الكاملين

التاريخ: 05-أبريل-2019
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حقق المريخ فوزًا صعبًا على الكمال الكاملين في منافسة كأس السودان القومي عصر ”الجمعة” بهدفٍ دون مقابل ضمن مرحلة دور الـ”16″ من البطولة.
وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب بكري المدينة في الدقيقة الـ”61″ من المباراة.
وبالنتيجة تأهل المريخ إلى دور الثمانية من المنافسة.
الخرطزم (أخبار الخليج 365) .
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