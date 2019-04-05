نواب بتشريعي القضارف يُطالبون بترسيم الحدود مع أثيوبيا

طالب نواب بمجلس تشريعي القضارف بضرورة الإسراع في ترسيم الحدود مع الجارة اثيوبيا وتفعيل الدبلوماسية الشعبية في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ونادى عضو التشريعي أحمد عبد الله في تصريح لـ “الصيحة” أمس، بضرورة ترسيم الشريط الحدودي مع أثيوبيا تحت إشراف الأمم المتحدة حتى تصبح الحدود قانونية والرجوع للمحاكم الدولية، حال ظهور أي مشاكل بالحدود، وقلل النائب من فتح الحدود مع إرتريا، وقال إنها خطوة دون دراسة.

فيما طالب عضو المجلس حافظ آدم بحسب الصيحة بفتح الباب أمام الدبلوماسية الشعبية وفتح نادٍ سوداني بأقليم الأمهرا وآخر أثيوبي بالقضارف، وفتح معهد لتعلم اللغة الأثيوبية، وقال حافظ إن الولاية لم تستفد من تجارة الحدود، ودعا إلى دخول شركات الناقل الوطنية في المجال ونبه لضرورة خروج الاجتماعات الدورية للجانبين بنتائج واضحة وتنوير للمواطنين بالبروتوكولات والاتفاقيات المبرمة بين البلدين حتى يتسنى للدبلوماسية الشعبية القيام بدورها المنوط بها لتعزيز العلاقات وطالب الدولة بمنح وتخويل السلطات للولاية دون المساس بسيادة الدولة في ملف الحدود.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .