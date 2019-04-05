الهلال يختتم تدريباته بالعاصمة التونسية ويعلن الطوارئ للنجم

طمأن مدرب الحراس بنادي الهلال ياسر كجيك، الجهاز الفني على جاهزية ثلاثي خط المرمى الأوغندي (جمال سالم، يونس الطيب وجمعه جينارو) لحماية شباك الأزرق في مواجهة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد .

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وأشَار كجيك إلى أنّه حرص على تجهيز الثلاثي بالصُّورة المَطلوبة، لا سيما أنّ تحضيرات الهلال الأخيرة شهدت مشاركة الثلاثي مع مُنتخبات بلادهم، الأمر الذي منحهم الجاهزية المطلوبة، كما أوضح أنّ الغرض الأساسي من منح يونس الطيب الفرصة للمُشاركة في مُواجهتي الهلال أمام ود هاشم سنار وحي العرب بورتسودان في الممتاز يعود الى تجهيزه ليصبح في قمة الجاهزية مثل جمال سالم وجينارو .

هذا وأجرى فريق الكرة بنادي الهلال مساء الخميس مرانه الرئيسي بحسب صحيفة الصيحة لمُواجهة النجم الساحلي في ربع نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، هذا ورفع الجهاز الفني للهلال من نسق التدريبات في معسكره وسط اهتمامٍ من قبل إدارة البعثة والسفارة التي حرصت على مُتابعة التّدريبات، وأكد الكوكي أنّ تدريبات الهلال ستتواصل اليوم في ختام معسكر الفريق قبيل السفر إلى سوسة صباح السبت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .