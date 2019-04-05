عقد مع شركة صينية لإنشاء مدينة صناعية بالجزيرة

وقعت ولاية الجزيرة، وشركة “زون تين” الصينية للصناعات المحدودة، عقدا لإقامة منطقة صناعية بمحلية جنوب الجزيرة في مساحة “352” ألف متر مربع كمرحلة أولى لتصل إلى مليون متر مربع في المراحل التالية، وتشمل المدينة الصناعية ومصنع لتجميع الآلات والمعدات الزراعية ومصنع لنظم الري الحديث إضافة لمسلخ حديث للصادر وصناعات مكملة للمسلخ، فيما أكد رئيس الجهاز القومي للاستثمار، الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين الجهاز والولايات والوزارات الاتحادي.

وكشف حسين خلال مخاطبته بود مدني، الاجتماع المشترك بين مجلس وزراء ولاية الجزيرة والجهاز القومي للاستثمار، عن تدابير تجري لإنفاذ مسح شامل للاستثمارات بالولايات يوضح المشاكل والعقبات وسبل معالجتها ونوع الاستثمار وطنياً أو أجنبياً، وشدد على إلزام المستثمرين ببرنامج تنفيذي للمشروعات، وأعلن التزامهم بالتعاون والتنسيق ودعم خطط ولاية الجزيرة لجذب الاستثمارات وتحقيق أهدافها.

من جانبه، أكد والي الجزيرة، الفريق أول ركن، علي محمد سالم،بحسب صحيفة الصيحة دعمه لكل جهود جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية للولاية والتوسع في التنمية والخدمات.

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وخلال الاجتماع استعرض الجانبان الرؤية الإستراتيجية للاستثمار بالولاية التي ترمي للتوسع في المدن الصناعية المتخصصة وإنتاج الألبان واللحوم والجلود وإنتاج الأسمدة والمعدات الزراعية ونظم الري الحديث والتوسع في صناعات الأدوية والمستهلكات الطبية إضافة لصناعات متخصصة في الزيوت والمنتجات الغذائية وإنشاء المراكز الخدمية المتخصصة.

وشهدت زيارة رئيس الجهاز القومي للاستثمار لولاية الجزيرة مشروع سعيد لوتاه في مساحة 1200 فدان بنظام زراعة تكاملية من إنتاج حيواني وزراعي واستزراع سمكي، كما زار مصنع جيمتكس وشركة التنمية الشعبية للإنتاج الحيواني ومشروع الميناء البري في مساحة 350 ألف متر مربع والذي يمكن من استيعاب “52” شركة بالميناء والمباني التجارية والخدمية ويوفر فرص عمالة وزيارة مصنع نورتكس للغزل والنسيج وشركة تكنو كوتن للتجارة والصناعة والاستثمار وصوامع غلال الجزيرة والتي تنفذها شركة زادنا بتقانة عالية وغرفة تحكم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .