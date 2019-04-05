قريباً. . نكشف في حوار خاص ل "البحسني" قضايا تهم المواطن الحضرمي وأسباب حرب اليمن

قام اللواء فرج سالمين البحسني بزيارة لموقع اليمن العربي،والتي تعد الزيارة الأولى للعاصمة المصرية.

وكشف في حوارجرىء ل "اليمن العربي"العديد من القضايا التي تهم المواطن الحضرمي منها على سبيل المثال لا الحصر "الكهرباء وأزمة الغاز المنزلي،وحصة حضرموت من الوديعة السعودية.

كما كشف الاسباب الرئيسية في استمرار الازمة اليمنية، وجول أهداف ايران من اليمن والمنطقة العربية.